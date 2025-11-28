La patronal y la Xunta estudian simplificar las tramitaciones ambientales

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, estudian, entre otras cosas, posibles modificaciones del procedimiento administrativo ambiental para «agilizar y simplificar la tramitación de los proyectos». Así lo explicaron, tras una reunión, el presidente de la CEG y la conselleira, Ángeles Vázquez, que recordó que la simplificación administrativa es uno de los objetivos de la Xunta.

Se refirió, en esta línea, al anteproyecto de ley de administración ambiental simplificada, en fase de información pública., que unificará el marco normativo vigente y avanzará en la simplificación de los trámites administrativos de competencia local y autonómica, a los que deben someterse las actividades y proyectos que puedan tener impacto potencial en el medio ambiente. La norma, aseguró, reforzará la seguridad jurídica «que tanto piden los promotores de iniciativas sujetas a evaluación ambiental» y las administraciones.