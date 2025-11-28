La oposición critica un «nuevo ataque» del PP al gallego

Tanto el BNG como el PSdeG denunciaron ayer la posición del PP sobre el gallego, cada partido por cuestiones distintas. En el caso de los nacionalistas, condenaron un «nuevo ataque» del PP a la lengua, después de conocerse que, a través de una enmienda al proyecto de ley de atención a la clientela, los populares pretenden que «solo las empresas que tengan su sede, delegación o centro de prestación de servicios en Galicia deban atender en gallego». Para el Bloque, con esto el PP busca «negar el derecho a la ciudadanía» de ser atendida en lenguas cooficiales.

Por su parte, el PSdeG censuró que, haciendo uso de su mayoría absoluta en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, el PP volviese a rechazar la iniciativa socialista que buscaba extender el uso de las lenguas cooficiales a todos los debates de la Cámara Alta.