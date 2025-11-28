Galicia, entre las tres autonomías sin riesgo de desertificación

Galicia, junto al Principado de Asturias y Cantabria, son las tres únicas autonomías que no tienen ni un kilómetro cuadrado de zonas áridas. Datos que contrastan con el 99,8% del territorio de Murcia, el 92,7% de Canarias o el 90,5% de Castilla La Mancha. Y es que, tal y como refleja el Atlas de la Desertificación en España, la cornisa cantábrica de la península se erige como un oasis verde en un país en el que el 40% del territorio está en proceso de desertificación, que afecta al 60,94% de las zonas áridas. Esto es, unos 206.200 kilómetros cuadrados de un total de medio millón.

Según revela el estudio, realizado por varias universidades españolas y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, detrás de este fenómeno está la actividad humana, ya sea por factores agrícolas, ganaderos o por el turismo.