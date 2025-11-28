Detectan un nuevo caso de gripe aviar en una gaviota en Vigo

La Consellería do Medio Rural ha notificado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la detección de un nuevo caso de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) en Galicia. Se trata de un ejemplar de gaviota patiamarilla (Larus michahellis) localizado en Vigo y trasladado posteriormente al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade, en Pontevedra.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) confirmó la presencia del virus tras analizar las muestras del ave, que fue eliminada siguiendo la normativa vigente. Con este hallazgo, Galicia suma 15 focos en aves silvestres en lo que va de año, aunque la Xunta insiste en que no se ha registrado ningún caso en aves de corral. Mientras, el Ministerio mantiene la medida de confinamiento dictada para todas las aves domésticas, incluídos los gallineros de autoconsumo.

Precisamente el pasado sábado, día 22, la Xunta confirmaba la detección de otros seis ejemplares de aves silvestres afectados, en cuatro focos diferenciados, localizados en Sanxenxo (Pontevedra) y Cee, A Pobra do Caramiñal y Ortigueira (A Coruña).

La detección de la gaviota en Vigo se produce en un contexto de incremento generalizado de focos. En España, el periodo de vigilancia anual iniciado el 1 de julio contabiliza ya 121 casos en fauna salvaje —123 desde el 1 de enero—, cifras superiores a las registradas en campañas anteriores. Europa también ha experimentado un notable repunte en las últimas semanas, asociado a la migración estacional y al descenso de las temperaturas.

Esta evolución llevó al Ministerio de Agricultura a activar el pasado 13 de noviembre medidas preventivas obligatorias en todo el territorio español, orientadas a evitar el contacto directo o indirecto entre aves domésticas y silvestres.

Llamamiento a reforzar la bioseguridad en Galicia

El Gobierno gallego subraya la importancia de extremar los protocolos de bioseguridad en las explotaciones avícolas, tanto industriales como familiares, para minimizar cualquier riesgo de contagio. Pide, además, intensificar la vigilancia de aves domésticas y silvestres, notificando de inmediato cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales.

En el caso de fauna salvaje, las incidencias pueden comunicarse a través del teléfono 012.

La Xunta recuerda también que el serotipo detectado, H5N1, presenta un bajo riesgo de transmisión a humanos, aunque recomienda no manipular aves enfermas o muertas y avisar siempre a los servicios veterinarios de la Consellería do Medio Rural o de Medio Ambiente.