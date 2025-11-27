Galicia calcula el impacto de la subida salarial a los funcionarios: costaría cerca de 150 millones en 2025

El Gobierno central y los sindicatos UGT y CSIF firmaron este jueves un acuerdo que incluye una subida salarial para los empleados públicos de un 11% hasta 2028. Este incremento sería escalonado año a año, y comienza con un aumento del 2,5% para este 2025 que se prevé abonar con carácter retroactivo desde enero en la nómina de diciembre, algo que en Galicia tendría un coste cercano a los 150 millones. Así lo explican desde la Consellería de Facenda, que señala que, en todo caso, la comunidad es «solvente» y ya tiene previstas «posibles subidas salariales» en sus presupuestos.

Concretamente, el acuerdo alcanzado con los sindicatos prevé una subida del 2,5% para 2025 para los 3,5 millones de empleados públicos. En 2026, sería del 1,5%, a la que se sumaría otro 0,5% variable, que se cobraría en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo si el índice de precios de consumo iguala o supera este porcentaje a cierre de año. En 2027, por su parte, el incremento sería mayor, del 4,5%; seguido de un 2% en 2028, hasta alcanzar el 11% acumulado.

Ante este anuncio, desde la Xunta señalan que «a la espera de tener más información sobre el acuerdo, y teniendo en cuenta que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros y ratificado en el Congreso, Galicia está haciendo los primeros cálculos de lo que supondría esta subida salarial, que podría estar cerca de los 150 millones en 2025». Cabe mencionar que este año la partida presupuestaria de la comunidad para gastos de personal ascendió hasta los 5.147 millones de euros, mientras que en 2026 será de 5.288 millones, un 2,8% más. En cuanto al coste que podría suponer para las arcas públicas el aumento anunciado para los otros tres años, todavía no tienen datos.

Por categorías, según los datos facilitados por UGT, la subida retroactiva de este 2025 supondrá 767,64 euros para el grupo A1, el de salarios más elevados, mientras que se quedará en 333,18 euros para el grupo E, el tramo más bajo. Por su parte, en el caso del grupo C1, que es el más numeroso, el importe ascendería a los 478 euros. En cuanto al incremento acumulado del 11%, iría desde los 3.512,6 euros para el A1 hasta los 1.524 euros para el E.