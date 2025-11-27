Los sindicatos acusan al Sergas de «manipular» los datos de seguimiento de la huelga en Atención Primaria

La de este miércoles fue la primera de las tres jornadas de huelga previstas en Atención Primaria para esta semana, que, según los datos de la Consellería de Sanidade, tuvo un seguimiento del 5,58% (en el turno de mañana de un 6,89% y en el de tarde del 4,26%). Una cifra con la que no están de acuerdo ninguno de los dos sindicatos que finalmente secundaron el paro, ni la Confederación Intersindical Galega (CIG) ni O'Mega, después de que los otros cuatro sindicatos (CC OO, CSIF, UGT y, posteriormente, Simega) que en un inicio habían impulsado estas movilizaciones decidieran desconvocarlas tras llegar a un acuerdo con la Xunta.

Concretamente, tanto desde la CIG como desde O’MEGA defienden que la contabilización que hace la Xunta es engañosa, puesto que contabiliza a los trabajadores que cubren los servicios mínimos como personal que no ha seguido la huelga, cuando no tenían posibilidad de hacerlo. A ojos de la CIG, esto incurre en una «manipulación» de los datos, especialmente en áreas más pequeñas, en las que «casi todo el mundo está de servicios mínimos».

Ponen como ejemplo un caso real, de un servicio con 25 profesionales, en los que 22 trabajaron como servicios mínimos, 1 persona tuvo una ausencia justificada y otra hizo huelga y faltó a su puesto, y en la que para la Consellería de Sanidade el seguimiento fue de un 4%, «pero si se tuviesen solo en cuenta las personas que pueden hacer huelga» la cifra, aseguran, sería mayor.

Además, entienden que si las personas que cubren los servicios mínimos no cumplen con sus tareas diarias, sino con las mínimas, también deberían contabilizarse como personal que secundó el paro. Según el sindicato, se trata de una «falta de respeto» de gran gravedad, con la que se busca «que la gente se desanime» para las próximas jornadas de movilizaciones, que se extienden hasta el viernes.

Por su parte, desde el otro sindicato participante, O’Mega, hacen la misma lectura de la situación, y arrojan una estimación en base a las ausencias de facultativos en los centros de salud que en la mayoría de casos ronda el 80%.