El Sergas rechaza el uso obligatorio de mascarillas para la gripe que propone Sanidad

Los casos de gripe están al alza —las consultas en los centros de salud se dispararon un 40 por ciento en una semana—, pero la Consellería de Sanidade considera que el nivel de riesgo aún es «bajo» y mantiene como recomendación el uso de las mascarillas en centros de salud, urgencias o en espacios hospitalarios que atiendan pacientes vulnerables. Descarta así la propuesta del Ministerio de Sanidad que quiere consensuar con las comunidades un protocolo que obligue al uso del tapabocas en determinados espacios cerrados.

El departamento que dirige Mónica García propondrá hoy a las comunidades en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud homogeneizar las actuaciones para hacer frente a la gripe. Ya lo intentó la temporada pasada pero los consejeros del PP se opusieron a pactar medidas de forma conjunta. El protocolo que plantea el ministerio contempla el uso obligatorio y gradual de las mascarillas en función de la intensidad de la epidemia o la baja de trabajadores residenciales que estén en contacto con personas vulnerables. «Necesitamos con urgencia que las comunidades del PP aprueben el trabajo de los técnicos para disminuir el impacto de la gripe en términos de mortalidad y de colapso de los servicios sanitarios», imploró la ministra, que también remitió una carta a los gobiernos autonómicos.

Ahora cada comunidad se está protegiendo contra la gripe, pero sin un protocolo conjunto. En Aragón, por ejemplo, se contempla la obligatoriedad de la mascarilla a los profesionales que prestan servicios en centros sanitarios o residencias.

El Sergas, preguntado al respecto, recuerda que ya anticipó su Plan sanitario de invierno para prevenir picos de demanda y mantiene el uso de la mascarilla como «recomendación» tanto a pacientes como a profesionales.

En cuanto a la evolución de la gripe, Sanidade detecta un aumento de casos. Los niños de entre 0 y 4 años son los más afectados. Pese al aumento de consultas, han bajado, sin embargo, las hospitalizaciones pasando de 232 a 223 en la última semana. En lo que va de temporada de gripe se notificaron un millar de ingresos, la mayoría con virus tipo A.