El Parlamento insta a elevar un 15% la oferta de plazas para estudiar Enfermería

El Parlamento de Galicia acordó ayer de forma unánime pedir al Gobierno, a través de una solicitud de la Xunta de Galicia, que adopte las medidas necesarias para incrementar en un mínimo de un 15% la oferta de plazas de nuevo ingreso en los estudios de enfermería en Galicia.

Este acuerdo ha sido adoptado en comisión parlamentaria, a partir de una proposición no de ley presentada por el PP y apoyada por PSOE y BNG. Este era uno de los puntos recogidos en el acuerdo para Enfermería alcanzado en abril entre la Xunta y las universidades, que incluía también concentrar la docencia en una facultad por universidad.

En su intervención, el diputado Julio García Comesaña (PP) reclamó que el Gobierno central autorice ahora este aumento «como ya hizo con Medicina» y, de ser posible, que también aporte financiación. «Galicia tiene la visión, tiene el plan, tiene el profesorado, tiene la financiación y tiene las instalaciones», defendió.

La oposición apoyó la propuesta pero criticó la situación actual que atraviesan profesionales sanitarios. Así, BNG y PSdeG advierten que se forman enfermeras pero se marchan fuera.