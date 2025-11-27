Una nueva huelga de médicos en diciembre amenaza con «una grave parálisis» sanitaria

Una concatenación de huelgas complica la atención en la sanidad gallega en una época además en la que los casos de gripe están al alza. CIG y O’Mega mantienen el pulso a la Consellería de Sanidade en Atención Primaria con un segundo día de huelga cuyo impacto minimizan desde la Xunta. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló ayer que la segunda jornada de paro transcurrió con poco impacto asistencial.

Sin embargo, la sanidad gallega afronta nuevas jornadas de protesta, esta vez relacionadas con medidas estatales. Los auxiliares de enfermería están convocados hoy a un paro, mientras que los médicos se movilizan contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de nuevo Estatuto Marco con cuatro días de huelga en diciembre: el 9, 10, 11 y 12.

El conselleiro de Sanidade alertó ayer que estos paros pueden provocar «una grave parálisis» en los servicios sanitarios. Según sus cálculos, se estima que cada día se suspenderán 340 cirugías, más de 10.000 consultas y 600 pruebas diagnósticas. Advierte que los días anteriores a esta huelga son un festivo y un fin de semana y que coincidirá con un crecimiento de la curva de la gripe. Ante esta situación remitió una carta al Ministerio de Sanidad para instarle a una negociación «urgente» con los colectivos afectados.

Mientras, Sanidade rebajó ayer el seguimiento de la huelga convocada en Primaria a un 5% por la mañana y un 3,5% por la tarde. Estos datos están «manipulados» según O’Mega mientras que la CIG apunta a «un impacto elevado» del paro y avisa que el Sergas solo quiere «desmotivar».