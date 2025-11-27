Las lluvias y el frío se instalan en Galicia: así será el tiempo en Vigo los últimos días de noviembre

La famosa advertencia de Juego de Tronos, "Winter is coming", no hace falta repetirla, porque lo cierto es que el invierno ya ha llegado a Galicia y parece que para quedarse.

Después de que la comunidad recibiese una gran ola de frío en los últimos días, dejando las primeras nevadas de la temporada el pasado fin de semana, el frío seguirá siendo protagonista en los próximos días.

La comunidad irá perdiendo progresivamente la influencia anticiclónica durante este jueves, con vientos del suroeste que traerán mucha humedad a la franja atlántica, como señala MeteoGalicia.

En este contexto, se esperan cielos más nublados en la mitad oeste, pudiendo producirse algunas lluvias débiles. Las temperaturas máximas sufrirán un leve ascenso respecto a los últimos días, mientras que las mínimas permanecerán sin cambios o con una ligera bajada.

-Nos vindeiros días dominará o vento do suroeste↗️

-Novo ascenso das temperaturas📈

-Aumento da probabilidade de chuvia🌧️

-Descenso máis notable das temperaturas a partir do domingo 30📉 pic.twitter.com/eP7p14G6NG — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 26, 2025

Un nuevo frente

De cara a este viernes la situación será muy parecida, con el acercamiento de un frente poco activo que dejará algunas nieblas durante la mañana y lluvias débiles a partir del mediodía en la franja atlántica. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, y los vientos soplarán del suroeste.

La situación cambiará ligeramente a partir del sábado, con la llegada de un nuevo frente de aire frío. Aunque no se espera que sea un frente especialmente activo, dejará lluvias en gran parte de España un descenso generalizado de las temperaturas a nivel nacional.

Predicción para el resto de la semana:



Esta tarde y mañana: rachas de viento fuertes o muy fuertes en el extremo este peninsular y Baleares; temporal marítimo importante en zonas del Mediterráneo (litoral catalán, balear y norte valenciano).



🧵(1/2) pic.twitter.com/bqykq4M0wR — AEMET (@AEMET_Esp) November 26, 2025

El frente entrará el sábado por Galicia y se extenderá por toda la Península. Con su aproximación se intensificarán las precipitaciones, especialmente en el litoral gallego. Unas precipitaciones que podrían extenderse hasta el lunes.

En cuanto a las temperaturas, aunque los termómetros en gran parte de España se desplomarán, en el caso de Galicia la situación será muy similar a estos días, pudiendo darse incluso en algunos puntos un leve ascenso de las temperaturas.

El tiempo en Vigo

En el caso de Vigo, para los próximos días, se espera un escenario típico del otoño con una alternancia de períodos de cielos muy lluviosos, con otros con nubes y claros. Habrá precipitaciones el viernes y el sábado. Las temperaturas serán normales para esta época del año, con valores que experimentarán ligeros cambios.

En cuanto a las máximas, rondarán los 15-16 ºC hasta la jornada del lunes, mientras que las mínimas serán de 9 ºC, el viernes, un grado menos habrá el sábado, y ya el domingo, el mercurio bajará hasta los 6 ºC .

Predicción a corto plazo para Vigo. / Meteogalicia

En cuanto a la lluvia, la previsión señala el sábado como la jornada con lluvias más probables e intensas, especialmente por la tarde. El domingo habrá alternancia entre nubes y claros, mientras que el lunes se mantendría el ambiente gris con chubascos dispersos, sobre todo por la mañana.