Galicia reactiva las ferias y mercados de ganado pero solo con vacas de granjas gallegas

La Consellería de Medio Rural actualizará desde el 1 de diciembre las medidas frente a la dermatosis nodular contagiosa, permitiendo de nuevo las ferias, mercados y subastas de ganado bovino, aunque solo con animales procedentes de explotaciones gallegas.

No obstante, se mantienen medidas como que los vehículos llegados de fuera deberán acceder vacíos y desinfectados. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará mañana la resolución, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga.

Asimismo, continúa activo el periodo de vigilancia veterinaria de 21 días para bovinos que lleguen de otras comunidades o países, durante el cual las explotaciones receptoras quedarán inmovilizadas y deberán desinsectar ganado y vehículos. Los veterinarios oficiales reforzarán los controles con la policía.

Gripe aviar

Así lo preveía la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, (que hablaba de «flexibilizar» las medidas) antes del Consello Agrario celebrado ayer —en el que también se analizó la evolución de la gripe aviar y el confinamiento de gallinas decretado por el Ministerio. Al final de la tarde, queda confirmado.

La conselleira pidió al Gobierno «medidas coordinadas» para todo el país, indemnizaciones comunes entre comunidades y la inclusión de esta enfermedad en los seguros agrarios. Además, reclamó a la UE revisar su catalogación como enfermedad de categoría A, al considerar desproporcionado el sacrificio total de las reses.

La Consellería defiende asimismo la creación de un frente común con el sector agrogandero gallego para reforzar la defensa de sus intereses y anunció la puesta en marcha inmediata de una comisión de trabajo sobre la futura PAC. Según advirtió, el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2032 supondría para Galicia una reducción superior al 20% de los fondos, alrededor de 80 millones anuales.