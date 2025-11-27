Corgos critica que se limite el gasto autonómico cuando crece la inversión social
REDACCIÓN
Santiago
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cargó ayer contra el Gobierno por limitar la capacidad de gasto de las comunidades autónomas al 3 por ciento cada año cuando las proyecciones de financiación para políticas sociales apuntan a «necesidades mayores».
En unas jornadas celebradas en Valencia sobre financiación autonómica, Corgos coincidió con la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha en cargar contra una negociación «bilateral» del nuevo modelo.
Y en el Congreso el Ministerio de Hacienda rechazó la propuesta del BNG para que Galicia reciba 20.000 millones.
