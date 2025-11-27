El 10% de gallegos consulta problemas de salud con la IA
Galicia es la comunidad que menos recurre a la inteligencia artificial cuando está enferma
REDACCIÓN
Santiago
El 10 por ciento de los gallegos recurren frecuentemente a la IA para consultar problemas de salud. Es, en todo caso, la comunidad donde menos se utiliza la inteligencia artificial por motivos médicos.
Así, lo asegura el estudio «Los peligros del autodiagnóstico digital» desarrollado por la psicóloga Ruth Castillo-Gualda y el médico y jefe de Urgencias, Justo Menéndez, para Línea Directa.
Cataluña (24%), la Región de Murcia (22,1%) y Canarias (21,4%) son las comunidades donde hay mayor porcentaje de población que consulta de manera frecuente y muy frecuentemente problemas de salud a la IA.
