Vigo, declarada zona gravemente afectada por una emergencia tras el vertido de aceite
REDACCIÓN
Santiago
El Gobierno declaró ayer 63 territorios de 11 comunidades zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil, entre ellos las áreas afectadas en septiembre por los incendios forestales de Pantón y O Bolo, en Lugo y Ourense, y por el accidente del vertido de 100 toneladas de aceite de palma en el Puerto de Vigo.
Según el Gobierno, los afectados por los episodios han podido solicitar ya las ayudas que dependen del Ministerio del Interior para paliar daños y a partir del acuerdo de ayer del Consejo de Ministros otros ministerios podrán adoptar medidas para paliar las consecuencias de estas emergencias.
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Sanción a la Xunta por ceder datos de familias numerosas a una cadena de supermercados
- Los minerales críticos de Galicia, un negocio de hasta 45.000 millones
- Un error del PP impide flexibilizar más la moratoria del eucalipto
- El enemigo invisible de los bosques
- La inactividad favorita de los gallegos
- La Xunta convoca por mandato judicial 311 plazas de brigadistas