Vigo, declarada zona gravemente afectada por una emergencia tras el vertido de aceite

El Gobierno declaró ayer 63 territorios de 11 comunidades zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil, entre ellos las áreas afectadas en septiembre por los incendios forestales de Pantón y O Bolo, en Lugo y Ourense, y por el accidente del vertido de 100 toneladas de aceite de palma en el Puerto de Vigo.

Según el Gobierno, los afectados por los episodios han podido solicitar ya las ayudas que dependen del Ministerio del Interior para paliar daños y a partir del acuerdo de ayer del Consejo de Ministros otros ministerios podrán adoptar medidas para paliar las consecuencias de estas emergencias.