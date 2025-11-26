USC y UVigo devolverán hasta 34.000 euros a 129 investigadores por cargarles la cuota patronal

Más de un centenar de investigadores gallegos (129) deberán recibir una indemnización media de 21.500 euros, más unos 530 euros de intereses, después de que una sentencia del Tribunal Supremo confirme que las universidades públicas de Galicia descontaron de forma indebida las cuotas patronales de la Seguridad Social. Es decir, las dedujeron de las ayudas vinculadas a los programas estatales de atracción y retención de talento María Zambrano y Margarita Salas. El fallo es claro: «Es un importe destinado al beneficiario y este, en su condición de trabajador, no puede asumir la cuota patronal». Se trata de una práctica aplicada en otras universidades españolas, que apuntan ahora al Ministerio para que les compense el abono de esas indemnizaciones millonarias.

Según la CIG-Ensino, sindicato que impulsó el conflicto colectivo, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) contrató a 81 personas con estos programas —50 en Margarita Salas y 31 en María Zambrano—, mientras que la Universidade de Vigo (UVigo) sumó 48 investigadores. Durante los contratos de dos o tres años, ambas instituciones detrajeron de las subvenciones ministeriales las cuotas que debían asumir como empleadoras, reduciendo así el salario real que correspondía a cada investigador. En los casos de más antigüedad, el importe máximo a cobrar asciende a 34.380 euros y en el mínimo, a 5.700 euros.

La UVigo ya tramitó la devolución

La vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la UVigo, Belén Rubio, consultada por FARO, explica que la institución ya tramitó la devolución: «Las cantidades que se les han comunicado ya corresponden a las diferencias en las retribuciones brutas y en la indemnización por fin de contrato bruta que, según la sentencia, deberían haber percibido. Faltarían los intereses, que ya tenemos calculados y se incluirán en la nómina de diciembre», aclara. También, que «se regularizará ahora la cotización a la Seguridad Social correspondiente a las nuevas retribuciones». Por su parte, afectados por la resolución confirmaron el talante proclive a abonar las cuantías de inmediato por parte de esta institución académica. Con datos internos, UVigo identifica a 34 personas del programa Margarita Salas y 13 de María Zambrano afectadas; es decir contabiliza un investigador menos. Esta universidad comunicó además que no será necesario que los afectados presenten nuevas reclamaciones individuales, como ocurría ante la ausencia de una solución global.

En la USC, la CIG asegura haber alcanzado un acuerdo tras reunirse el pasado lunes con el rector y el gerente. «La universidad se compromete a abonar las cantidades adeudadas —una vez cuente con la autorización de la Xunta— en tres plazos: dos durante 2026 y un último en enero de 2027. Las negociaciones sobre los intereses de demora siguen abiertas», aunque estos puntos aún no han sido confirmados por la USC. El sindicato celebra haber logrado «poner fin a un largo periodo judicial» que se extendió enlas tres universidades gallegas.

Para la tesorera de InvestiGal–Rede Galega pola Investigación, Zulema Varela, el fallo llega tras años de una situación «injusta» y cuya resolución llevaban tiempo esperando : «Las universidades no asumieron su obligación de pagar la cuota y redujeron en la práctica nuestro salario real», resume, ahora con cierto alivio.