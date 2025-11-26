Transportes avanza para desdoblar la vía en un tramo del AVE a Galicia

El Ministerio de Transportes avanza en el desdoblamiento de la vía de la alta velocidad a Galicia en el tramo entre Medina del Campo y Zamora. El Consejo de Ministros autorizó ayer a Adif sacar a concurso un contrato de 12,5 millones de euros para el suministro de 392.000 toneladas de balasto, que es la grava triturada sobre la que se asientan las traviesas. Con esta licitación, ya estarían en fase de contratación todos los materiales necesarios para instalar esta segunda vía en un recorrido de 66 kilómetros, que actualmente es vía única. «Esto se hace porque el PP diseñó la alta velocidad a Galicia en vía única, con todo lo que eso supone en términos de capacidad. Son los que exigen todo desde la oposición, pero hacen poco y mal cuando gobiernan», señaló el ministro de Transportes, Óscar Puente.