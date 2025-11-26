Una ILP pide reformar la Ley de Aguas y priorizar la protección de la vida

Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada desde Galicia busca reformar la Ley de Aguas con el fin de que «respete la vida humana» ante riesgos como inundaciones o danas. El Colexio de Enxeñeiros de Camiños, apoyado por varias demarcaciones, presentó en Santiago esta propuesta que busca que la normativa dedique «más tiempo a las personas» y priorice su seguridad.

El decano en Galicia, Enrique Urcola, plantea añadir tres puntos al artículo 14. El primero exige incluir explícitamente la protección de la vida humana, ausente en la ley vigente desde 2001 y que, según afirma, genera complicaciones al centrarse más en el medio ambiente que en las personas y su actividad económica.

El segundo punto reclama que los proyectos hidráulicos sean realizados por «técnicos competentes», responsables de planificar y controlar obras que minimicen daños ante fenómenos extremos. El tercero pide una inversión suficiente, recordando que solo se ejecutó una cuarta parte del presupuesto entre 2016 y 2021.

Urcola subraya que, de haberse completado obras previstas en Valencia, la inundación se habría controlado. Aunque reconoce que reunir 500.000 firmas para una ILP es «casi imposible», el Colegio quiere concienciar del impacto creciente de inundaciones y sequías.

Desde Valencia, el decano Javier Machi defendió reconstruir con criterios de futuro, mejorar la predicción meteorológica y apostar por infraestructuras como presas o diques, pues «las cuencas hidráulicas salvan vidas».