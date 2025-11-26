Galicia recibe 9,3 millones extras del Gobierno para digitalizar la sanidad

El Gobierno central destinará 9,3 millones extras a digitalizar la sanidad gallega, según informó ayer la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González, en A Coruña tras reunirse con la Xunta para suscribir un convenio en esta materia.

«Es evidente todo el esfuerzo que estamos haciendo en digitalizar la salud, es mejorar la vida de la ciudadanía, mejorar nuestro propio sistema público de salud, ser capaces gracias a IA y a la digitalización de predecir enfermedades, monitorizar enfermedades crónicas», alegó González.

Respecto al convenio firmado, la Xunta especificó que se trata de una inversión «financiada por la Unión Europea a través del Programa Operativo Plurirregional de España».