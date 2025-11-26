Galicia recibe 9,3 millones extras del Gobierno para digitalizar la sanidad
REDACCIÓN
Santiago
El Gobierno central destinará 9,3 millones extras a digitalizar la sanidad gallega, según informó ayer la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González, en A Coruña tras reunirse con la Xunta para suscribir un convenio en esta materia.
«Es evidente todo el esfuerzo que estamos haciendo en digitalizar la salud, es mejorar la vida de la ciudadanía, mejorar nuestro propio sistema público de salud, ser capaces gracias a IA y a la digitalización de predecir enfermedades, monitorizar enfermedades crónicas», alegó González.
Respecto al convenio firmado, la Xunta especificó que se trata de una inversión «financiada por la Unión Europea a través del Programa Operativo Plurirregional de España».
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Sanción a la Xunta por ceder datos de familias numerosas a una cadena de supermercados
- Los minerales críticos de Galicia, un negocio de hasta 45.000 millones
- Un error del PP impide flexibilizar más la moratoria del eucalipto
- El enemigo invisible de los bosques
- La inactividad favorita de los gallegos
- La Xunta convoca por mandato judicial 311 plazas de brigadistas