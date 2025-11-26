El BNG critica el «ansia» de la Xunta por «resucitar derechos mineros caducados»

El BNG condenó ayer el «ansia» de la Xunta por «resucitar derechos mineros caducados», tras conocerse este lunes un estudio de la Universidade de Santiago de Compostela que cifra el valor de los minerales críticos fundamentales localizados en la comunidad entre los 25.000 y los 45.000 millones de euros.

Cuestionada al respecto, la viceportavoz parlamentaria del Bloque, Olalla Rodil, consideró que el PP tiene un «ansia» en los últimos años por resucitar estos derechos de explotación minera caducados que es «difícil de explicar». Así, señaló que su formación defiende que los recursos naturales de Galicia, no solo los mineros sino otros como la energía eólica, «sirvan para desarrollar social y económicamente el país», pero que el modelo del PP «va en sentido contrario», y solo busca poner toda esa riqueza natural de Galicia «al servicio de los intereses del lobby eléctrico» y «en general de todos los grandes grupos empresariales».

«Sin ir más lejos, aquí está previsto abrir una mina de litio de la que sabemos que después el mineral se va a llevar a Zaragoza para transformar en Zaragoza y para generar puestos de trabajo en otro lugar del Estado», señaló. Por ello, pidió a los populares que se sienten a negociar con el conjunto de la sociedad gallega «cómo poner los recursos naturales de Galicia al servicio de los intereses de los gallegos», «siempre respetando los derechos naturales y de sostenibilidad».