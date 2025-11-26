Besteiro afea al PP «comprar voluntades» en Manzaneda

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acusó ayer al PPdeG de «comprar voluntades» tras prosperar el lunes la moción de censura en Manzaneda (Ourense) por la que ha recuperado la Alcaldía. «Si no ganamos las elecciones, hacer compra de voluntades, que van en contra de la decisión que tomaron los vecinos de Manzaneda», sentenció, asegurando que «no se está respetando en resultado electoral».

En otro orden de cosas, cuestionado sobre la condena a Norberto Uzal, director general de la compañía Hafesa Energía y ex alto cargo de la Xunta con Alberto Núñez Feijóo, por su relación con la trama de los hidrocarburos, Besteiro consideró que la sentencia «confirma ese ámbito de intrigas, de negocios oscuros y amistades peligrosas» del PP de Feijóo y Alfonso Rueda, el actual presidente de la Xunta.