Sube a 160 millones el coste del tren a Punta Langosteira
Transportes acaba de adjudicar otros 11,6 millones de euros al Puerto Exterior de A Coruña
REDACCIÓN
El Ministerio de Transportes acaba de adjudicar 11,6 millones de euros a mayores destinados a la construcción del acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña en Punta Langosteira. Con esta nueva partida, la inversión total del proyecto se aproxima ya a los 160 millones de euros.
Estos fondos, procedentes del programa europeo Next Generation, permitirán financiar la actualización y el avance de las actuaciones previstas dentro del desarrollo de esta infraestructura ferroviaria.
Por otro lado, tras excavar 7,4 kilómetros de túneles y galerías, las obras de perforación han concluido. Desde el Ministerio de Transportes, califican de «hito» estos avances para el futuro acceso ferroviario, que tendrá 6,7 kilómetros de longitud entre el puerto exterior y su conexión con el Eje Atlántico a la altura del polígono de Vío.
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Sanción a la Xunta por ceder datos de familias numerosas a una cadena de supermercados
- Bruselas pretende quitar la PAC a cerca de 5.000 jubilados para 2032
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Un error del PP impide flexibilizar más la moratoria del eucalipto
- La Xunta aprobará este año la oferta de 700 plazas libres y 300 de promoción de la administración general
- La Xunta tendrá ya en marcha en 2026 las 4.000 viviendas públicas prometidas