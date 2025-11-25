Sube a 160 millones el coste del tren a Punta Langosteira

El Ministerio de Transportes acaba de adjudicar 11,6 millones de euros a mayores destinados a la construcción del acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña en Punta Langosteira. Con esta nueva partida, la inversión total del proyecto se aproxima ya a los 160 millones de euros.

Estos fondos, procedentes del programa europeo Next Generation, permitirán financiar la actualización y el avance de las actuaciones previstas dentro del desarrollo de esta infraestructura ferroviaria.

Por otro lado, tras excavar 7,4 kilómetros de túneles y galerías, las obras de perforación han concluido. Desde el Ministerio de Transportes, califican de «hito» estos avances para el futuro acceso ferroviario, que tendrá 6,7 kilómetros de longitud entre el puerto exterior y su conexión con el Eje Atlántico a la altura del polígono de Vío.