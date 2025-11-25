Solo los sindicatos CIG y O’Mega mantienen el pulso con el Sergas

Hasta pocas horas antes del inicio de la huelga negociaron la Consellería de Sanidade y los sindicatos médicos Simega y O´Mega con desigual resultado. El primero decidió desconvocar el paro previsto desde mañana, sumándose a la resolución ya adoptada por UGT, CC OO y CSIF. No obstante, los segundos, igual que la CIG, mantienen el pulso con el Sergas tras no llegar a acuerdos.

En el caso de Simega, el sindicato optó por desconvocar la huelga, explica en un comunicado, después de que el Sergas «aceptara» «prácticamente» todas las propuestas que la organización presentó, como la voluntariedad para hacer las guardias en Atención Primaria de manera incentivada, la no convocatoria de plazas de facultativo especialista de área (FEAP) y su extinción en 2029, la limitación de agendas a 30 consultas o que el acceso a la especialidad se realice vía MIR.

Los que se desmarcan

De la decisión de ambos sindicatos dependía que la CIG, desmarcada del pacto de Sanidade con las organizaciones de la mesa sectorial en la madrugada del lunes al martes, se quedase sola o no en la convocatoria de paro en Atención Primaria prevista desde hoy y hasta el viernes, incluido. Finalmente, fuentes de O´Mega, que se presenta como el sindicato más representativo de Galicia entre médicos y facultativos, informaron a este diario de que mantiene la convocatoria de paro porque «no hubo acuerdo».

La CIG, sindicato mayoritario en el Sergas, también rechazó suscribir el pacto aceptado por CC OO, UGT y CSIF al ver «insuficiente» que la Xunta acepte retirar la categoría de facultativo especialista en Primaria en 2029 o que «no se hable de un verdadero plan de ordenación de recursos humanos».

Una desconvocatoria parcial "positiva"

Mientras el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, celebraba hoy el pacto tras la desconvocatoria parcial como «claramente positivo» por garantizar la asistencia en un momento «complicado» debido a la onda de gripe y por mejorar las condiciones laborales del personal, los grupos parlamentarios de la oposición cuestionaron la postura de la Xunta. Desde el BNG, la viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, acusó a la Administración gallega de intentar desconvocar la huelga «in extremis» tras años «sin mover un dedo» para «fortalecer» Atención Primaria. El PSdeG, por su parte, ve preciso conocer «al detalle» el acuerdo para comprobar si responde a las necesidades del servicio.

Servicios mínimos

Por otro lado, el Diario Oficial de Galicia publicó los servicios mínimos para la huelga. Para el personal facultativo sanitario, fija una cobertura del 100% de la actividad urgente (PAC) y unos efectivos según la plantilla de cada centro de salud en la ordinaria: desde uno en centros con cuatro o menos médicos hasta cuatro si son 13 o más. Se garantizará la atención pediátrica urgente.

En la alianza entre Sanidade, CC OO, UGT y CSIF se contemplaba ya la extinción de la categoría de FEAP en 2029, un tope de 30 consultas o la retirada de medidas extraordinarias de homologación.