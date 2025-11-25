Los seguros pagan en Galicia 192 millones por siniestros en hogares

Propietarios, comunidades y negocios de Galicia recibieron el último año casi 287 millones de euros en indemnizaciones por siniestros, según los datos provinciales de Unespa, la patronal del sector asegurador, correspondientes a 2024. La cifra —286,6 millones en total— se corresponde a los pagos realizados por las compañías para cubrir averías e incidencias en hogares, comunidades de propietarios, comercios e industrias en las cuatro provincias gallegas.

De ellos, casi 192,3 millones reseñados en el informe se corresponden solo con indemnizaciones en hogares. Pontevedra encabeza el volumen de cobro de siniestros patrimoniales en hogares, con 77,3 millones de euros, solo en siniestros vinculados a viviendas. Le sigue A Coruña, con 73,6 millones, mientras que Lugo y Ourense registraron 20,5 y 20,6 millones, respectivamente. El peso demográfico y la mayor concentración de viviendas explican el mayor peso de las provincias atlánticas.

Los datos confirman además una tendencia clara: el cambio climático y el envejecimiento del parque de viviendas multiplican los incidentes. En Galicia, como en el resto del país, los daños por agua —goteras, roturas de tuberías o problemas en bajantes— son la causa más frecuente y también la que más costes genera. Les siguen los daños eléctricos y los siniestros vinculados a fenómenos atmosféricos, que cada año tienen mayor impacto económico por las lluvias intensas, temporales y episodios de viento.

En vivienda, el incremento de averías y filtraciones se relaciona directamente con la antigüedad de los edificios: buena parte del parque residencial gallego supera los 40 años. Los daños por agua lideraron el ranking de causas en viviendas aseguradas en España, con 3,4 millones de casos y también en comercios. Pero el siniestro que genera un mayor coste medio es el incendio, con unos 4.000 euros en el caso de hogares y los 39.852 euros en las industrias.

En cuanto al número de incidencias comunicadas a los seguros, la evolución en los últimos tres años dibuja diferentes tendencias. En A Coruña han subido ligeramente los siniestros con respecto al último informe de Unespa de 2022 —pasando de 166.158 siniestros en el hogar comunicados ese año a 167.348 en el 2024— y en Pontevedra han bajado, al pasar de más de 172.000 a 163.209. En Ourense cayeron y suben en Lugo.

Las comunidades de propietarios son uno de los puntos donde el desgaste de las infraestructuras se evidencia: han recibido en Galicia más de 44 millones de euros, repartidos entre A Coruña con 18,78 millones de euros, Pontevedra con 16,61 millones, Lugo con 4,87 millones y Ourense con 3,69 millones, un volumen de percances que supera los 87.000 casos, con 37.551 expedientes en A Coruña y 30.097 en Pontevedra.