Sanidade fija en un 100% los servicios mínimos de Urgencias Extrahospitalarias los tres días de huelga

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge en su publicación de este martes la orden por la que se mantienen los servicios mínimos previstos durante la huelga convocada por la CIG para los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2025, en el ámbito de la atención primaria.

Pese a las alegaciones, en la redacción de la resolución insiste en que «el desempeño de la prestación de la asistencia sanitaria no puede verse afectado gravemente por el legítimo ejercicio del derecho de huelga, ya que aquel es considerado y reconocido prioritariamente en relación con éste».

Ello implica la necesidad de conjugar dicho ejercicio con un apropiado establecimiento de los servicios mínimos en aquellas áreas y actividades que repercuten en la gestión de los servicios sanitarios, para preservar, en último término, el propio derecho a la vida y a la integridad física de las personas usuarias de dichos servicios.

Los servicios mínimos que se fijan «resultan totalmente imprescindibles» para mantener la adecuada cobertura del servicio esencial de asistencia sanitaria, a los efectos de evitar que se produzcan graves perjuicios a la ciudadanía, según la Xunta.

Por ello se mantienen los servicios mínimos necesarios para garantizar la atención urgente y permanente, especialmente teniendo en cuenta la duración de la huelga –tres días consecutivos seguidos de un fin de semana– y el período invernal en el que se convoca, caracterizado por un incremento significativo de las infecciones respiratorias agudas y de otras patologías estacionales, lo que supone un alto impacto en la demanda asistencial de la atención primaria.

De este modo, justifica que es imprescindible la cobertura del 100 % de la actividad del servicio de Urgencias Extrahospitalarias, habida cuenta de que no cabe prever las necesidades por no tratarse de una actividad programable y ante la que es preciso dar una respuesta asistencial inmediata, por lo que tiene que mantenerse la cobertura asistencial establecida en los supuestos de urgencia.

Así, los servicios mínimos en el área sanitaria de A Coruña-Cee estarían integrados por 100 médicos de familia, 28 pediatras, un odontólogo y un farmacéutico en horario de mañana, así como 54 médicos de familia y 9 pediatras en el turno de tarde y 18 médicos de familia por la noche.

En el área sanitaria de Vigo serían 92 médicos de familia, 34 pediatras, un odontólogo y dos farmacéuticos por la mañana; 57 médicos y 9 pediatras por la tarde y 21 médicos por la noche.

En Pontevedra y O Salnés los servicios mínimos del 26 de noviembre contarían con 62 médicos, 14 pediatras, 2 odontólogos y otros tantos farmacéuticos por la mañana, 26 médicos, un pediatra, un odontólogo y un farmacéutico por la tarde y 12 médicos de familia por la noche.

En Ourense-Verín-Barco de Valdeorras, los servicios mínimos estarían el primer día de la huelga integrados por 105 médicos de familia, 14 pediatras, 12 odontólogos y 12 farmacéuticos por la mañana, 36 médicos por la tarde y 25 por la noche.

El área sanitaria de Santiago de Compostela-Barbanza dispondría en el turno de mañana de 96 médicos, 30 pediatras, 4 odontólogos y otros tantos farmacéuticos, mientras que 37 médicos y 3 pediatras conformarían los servicios mínimos por la tarde y 24 médicos trabajarían en el turno de noche.

En el área sanitaria de Ferrol, los servicios mínimos estarían formados por 42 médicos de familia, 14 pediatras y 2 odontólogos en el turno de mañana, así como 22 médicos de familia y 2 pediatras por la tarde y 11 médicos de familia por la noche.

Y en el área de Lugo-A Mariña-Monforte de Lemos contaría con 89 médicos de familia, 18 pediatras y 3 odontólogos por la mañana; 37 médicos y un pediatra por la tarde y 27 médicos por la noche.