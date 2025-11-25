El PP recupera la Alcaldía de Manzaneda con una moción de censura

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Manzaneda (Ourense), Pedro Yáñez, se convirtió ayer en el nuevo alcalde del municipio tras prosperar la moción de censura de PP y dos tránsfugas. Los populares retoman un bastón de mando que habían poseído por última vez (con José Hervella como regidor) 18 años atrás, en 2007.

En concreto, el PP había impulsado la moción de censura contra el exregidor socialista, Amable Fernández, junto a dos concejales ahora no adscritos que habían concurrido bajo las listas del PSdeG a las municipales, para hacer frente, según recoge el escrito, a la «grave situación de deterioro institucional, político y social que vive el Ayuntamiento».

Sin embargo, la moción inicialmente prevista para el 29 de octubre fue suspendida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ourense, tras aceptar la medida cautelar presentada por Fernández al existir posibles causas de nulidad, celebrándose finalmente ayer lunes.

Según explicó en pleno el nuevo regidor, la moción «no debe entenderse como una confrontación personal» sino como «un mecanismo democrático» para «conseguir un rumbo» que «a juicio del PP debe cambiar».

En esta línea, Yáñez afeó un proceso que «se transformó en una telenovela victimista, menospreciando y vilipendiando a los compañeros de esta corporación» . «Es una bajeza moral que sinceramente no me esperaba», añadió.

Por su parte, el exalcalde socialista Amable Fernández, señaló que se marcha «con la cabeza alta» porque «no fue lo que votaron los vecinos», y recalcó que ahora socialistas conformarán una «oposición constructiva», que «es lo que merece el Ayuntamiento».