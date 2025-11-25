Uzal, ex alto cargo de la Xunta, condenado a 19 años y medio en la causa de los hidrocarburos

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a multa a la compañía Hafesa Energía del empresario Alejandro Hamlyn y a penas de cárcel a 14 personas por un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos de 154 millones de euros entre 2016 y 2019.

Entre los condenados está Norberto Uzal, entonces director general de la compañía, sobre el que recae una pena de 19 años y medio de prisión. Antes de su paso al sector privado, tuvo responsabilidades en la Xunta. En concreto, cuando el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dirigía el Gobierno gallego, y el actual presidente autonómico, Alfonso Rueda, era conselleiro de Presidencia, Uzal fue director xeral de Administración local entre 2009 y 2013.

Además de las penas de prisión, que traen causa de varios delitos fiscales, de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, se le impone (de forma conjunta con otros implicados en la trama) el pago de multas que suman más de cien millones de euros.

Hamlyn es el empresario que participó desde Dubái (Emiratos) por videoconferencia en la reunión en la que fue grabada la conversación en la que la exmilitante del PSOE Leire Díez hablaba de recabar pruebas contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el fiscal José Grinda.

En la sentencia, la Sala de lo Penal impone a Hafesa Energía multas por alrededor de la cantidad defraudada, como cooperadora necesaria de los delitos contra la Hacienda Pública. Y la condena a inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante varios años.