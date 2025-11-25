Lorenzana, en el Foro 'España 360': «Las rebajas fiscales bien hechas generan más recaudación»

«Las rebajas fiscales bien hechas generan mayor recaudación», defiende la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en Madrid en el foro ‘España 360’, organizado por Prensa Ibérica. «Nosotros hemos bajado el impuesto de Patrimonio, y hemos aumentado la recaudación», apostilla en la mesa redonda «Las comunidades autónomas, ante el desafío de crecer, competir y atraer inversión».

La Xunta lleva años bajando impuestos en cada ejercicio presupuestario, primero con Alberto Núñez Feijóo y ahora con Alfonso Rueda al frente del timón del Gobierno autonómico. De hecho para el año que viene acaba de aprobar cinco nuevas rebajas fiscales que beneficiarán a familias monoparentales, a los contratos de vitalicio, a la compra de material escolar, a afectados de ELA y talidomida, además de exenciones en la tributación de las ayudas por daños de los incendios, y además se aumenta el límite de patrimonio para disfrutar de las bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. El coste de estas rebajas asciende a 42 millones de euros, que sumados a los descuentos aprobados con anterioridad permitirán un ahorro a los gallegos de 793 millones en 2026. Y el 80% de los beneficios fiscales procede de rebajas en la tributación de Sucesiones (362 millones) y en las tasas y precios púbicos (300 millones más).

"La peor herencia"

En su intervención, en la capital, Lorenzana se muestra muy crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez. Asevera que la falta de inversión en la red de transporte de energía en España es “una de las mayores catástrofes y la peor herencia que va a dejar el Ejecutivo central”. La conselleira demanda una reforma de la Ley del sector eléctrico para que la red funcione como un sistema dinámico y su refuerzo se haga en función de la demanda industrial. «La transición energética hay que hacerla de manera inteligente, sensata y sabiendo qué proyectos van a venir a instalarse y qué sistema eléctrico necesita España», expone Lorenzana.

Explica además que la nueva planificación eléctrica que presentó el Gobierno, en el caso de Galicia, “solventaría una parte de la inversión industrial prevista si estuviese mañana, pero el problema —prosigue— es que el sistema exige unos trámites y hasta dentro de cinco, seis, siete u ocho años no vamos a ver esas subestaciones y esos refuerzos”. Lorenzana reclama «una reforma de calado vinculando el sistema energético y el industrial, pero en el Gobierno central, el Ministerio de Industria va por un lado y el mal llamado Ministerio para la Transición Ecológica va por otro”.

La conselleira apunta que en Galicia existe un problema con la red de transporte para consumo y también para evacuación, hasta el punto de que hay parques eólicos que están parados porque no pueden evacuar la energía eólica que producen.

"Grupos de presión"

Por último, plantea que la UE debe simplificar más los trámites ambientales para autorizar proyectos. También expone que su reto es «hacer de nuestros recursos naturales una fuente para nuestra industria, si no el crecimiento económico se va a ver afectado”. Y advierte de que la Xunta a veces rema contracorriente, pues «hay grupos de presión, cercanos al nacionalismo, que dificultan muchos proyectos energéticos».