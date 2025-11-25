La IA generativa arranca con timidez en Galicia: la usa un tercio de adultos

Herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot, LlaMA o Midjourney son algunos de los múltiples rostros que está adoptando la denominada inteligencia artificial generativa (IAG). La comunidad educativa, por ejemplo, lleva tiempo reconociendo el uso de ChatGPT entre el alumnado y, de hecho, la Consellería de Educación ultima una Lei de educación dixital que incluirá un capítulo dedicado a la IA para sacarle el «máximo rendimiento» y «minimizar» riesgos. Pero con ley o sin ella, los estudiantes ya utilizan este tipo de herramientas y no son los únicos. El INE (Instituto Nacional de Estadística) ha preguntado por primera vez a los ciudadanos de 16 a 74 años al respecto y resultan modestas en comparación con el grueso de las autonomías.

Utilización por comunidades

En concreto, según la Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares, un 32,2% —casi una tercera parte, unos 645.000— de los poco más de dos millones de gallegos en esas edades responde afirmativamente cuando se le pregunta si en los últimos tres meses utilizó alguna herramienta de IA generativa para crear contenido como texto, imágenes, código de programación o vídeos a partir de preguntas o instrucciones, un porcentaje que sitúa a Galicia de cuarta por la cola en el ranking autonómico, a casi seis puntos por debajo de la media estatal y el doble si se la compara con la líder, Cataluña, donde el recurso a esta tecnología disruptiva roza el 45%. Estarían por debajo País Vasco (31,3%), Castilla-La Mancha (30,6%) y Extremadura (29,4%).

El análisis por comunidades no detalla si hay diferencias de comportamiento por sexo o por edad, pero las conclusiones del conjunto autonómico sí recogen un porcentaje ligeramente superior en hombres que en mujeres (39,9% frente a 35,9%) y como el fenómeno se da más en los grupos más jóvenes: entre 16 y 24 años admiten haber empleado la IA generativa tres de cada cuatro entrevistados.

uso de la ia generativa en los últimos 3 meses / Hugo Barreiro

Educación, una de las finalidades

Con todo, cuando el INE pregunta a quienes la emplean con qué fin lo hacen, la respuesta mayoritaria no es para la «educación formal (escuela, universidad, etc.)», cuya comunidad la configura, en buena medida, alumnado joven. Conforme a la encuesta, serían un 14,6% de gallegos de 16 a 74 años los que reconocen echar mano de la IA para las tareas de clase o de la facultad, los sextos que menos y dos puntos por debajo de la media estatal. Aun así, en cifras absolutas, suponen más de 292.000 personas.

Lo más habitual en Galicia, lo mismo que en el resto del Estado, es beneficiarse de la IA generativa para fines «privados»: lo reconoce una cuarta parte de los gallegos —un 24,8 por ciento—, casi el doble de los que recurren a ella para estudiar o para trabajar —un empleo que admite un 14,2 por ciento de encuestados—, aunque los motivos pueden ser varios. Al margen de la meta, Galicia se queda por debajo de la cifra estatal en las tres finalidades analizadas.

¿Y qué ocurre con las 1,2 millones de personas que respondieron que no? El INE analiza las razones: casi dos de cada tres alegaron que no lo necesitaban; un 44 por ciento admitió que no sabía como utilizarlas; un 46,6 por ciento las evitó por privacidad, seguridad y protección y un 27 por ciento alegó que no sabía ni que existían.