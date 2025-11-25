La huelga en Primaria se mantiene pese al acuerdo de Sanidade con tres sindicatos

Después de una jornada maratoniana —con una reunión que empezó a mediodía y duró hasta bien pasadas las diez de la noche— la Consellería de Sanidade logró llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los profesionales de Primaria con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que finalmente se desmarcaron de la huelga prevista a partir de hoy y hasta el jueves 27 en los centros de salud. Sin embargo, la CIG, que es el sindicato mayoritario, mantiene la convocatoria pues rechaza la propuesta formulada por el Sergas.

CSIF, CCOO y UGT tildan el acuerdo de «avance histórico» porque «pone fin a la precarización, falta de recursos y ausencia de planificación real». «Las mejoras permitirán reforzar equipos, garantizar una mejor organización asistencial y ofrecer una atención de mayor calidad a la ciudadanía», defienden.

La Consellería de Sanidade se compromete a extinguir en el horizonte de 2029 la categoría de Facultativo Especialista, por la cual los médicos de familia que ocupen esas plazas están obligados a realizar al menos dos guardias al mes. Además el Sergas negociará un Plan de Ordenación de Recursos Humanos en un plazo máximo de seis meses.

Acuerdos

Se retira también el aplicativo de cómputo de la jornada de los PAC que, según los sindicatos, daba fallos y provocaba que los profesionales estuvieran cobrando horas de menos.

Para reducir la sobrecarga en los PAC se limita a un máximo de 30 las asistencias que tendrá que atender cada equipo. Y se garantizará que habrá una ratio de una enfermera por cada médico de familia. También se analizarán las cargas de trabajo del personal administrativo, se definirán los puestos de difícil cobertura para implantar incentivos y se dotarán de más recursos materiales los centros de salud y los PAC.

Otras mejoras acordadas son la equiparación del valor de la hora de enfermería en el PAC con los demás profesionales de las unidades y servicios. Sanidade además compensará los festivos que coincidan en sábado y se reconocerán los viernes como día prefestivo para el personal médico del PAC.

El acuerdo incluye otra de las reivindicaciones de los sindicatos: que el pago por tarjeta sanitaria se aplique a todos los profesionales de Primaria y no solo a los médicos. Y se convocará un concurso específico de Enfermería Familiar en el primer trimestre de 2026.

Rechazo de la CIG

La CIG, sin embargo, rechazó el acuerdo y mantiene la convocatoria de huelga para los días 26, 27 y 28. «Sería una buena propuesta si no hubiese llegado con un año y medio de retraso y teniendo que negociar con prisas», lamenta Manuel González Moreira.

Critica que la categoría de FEAP se extinga pero haya que esperar a 2029. Además denuncia que el Sergas retiró su propuesta de pagar las horas de guardia en los PAC a partir de las 140 realizadas y no de las 160 fijadas ahora. Moreira lamenta también que no se haya cerrado ningún acuerdo sobre el aplicativo del cómputo de la jornada en los PAC puesto que solo se comprometen a negociarlo en la mesa sectorial con los sindicatos. Y no ve claro el compromiso de Sanidade de negociar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos. «Ofrecen voluntariedad en las guardias, pero con estas condiciones nadie se va presentar voluntario para hacer esas horas», advierte el representante de la CIG.