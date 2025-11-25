Las herramientas digitales de los juzgados incorporan el uso de la lengua gallega
El Gobierno traspasa a Galicia los servicios digitales de la justicia

Las herramientas digitales de los juzgados incorporan a partir de ahora la lengua gallega. Xunta y Gobierno firmaron ayer un convenio que transfiere a Galicia los sistemas tecnológicos utilizados en la justicia y garantiza además la utilización de este idioma, pues hasta ahora solo permitía el uso del castellano.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Xunta firmaron ayer un acuerdo que «regula los servicios tecnológicos prestados a la comunidad en materia de Justicia».
Así, se transfieren a la comunidad autónoma herramientas como el Sistema de Xestión Procesual (Atenea), la Carpeta Xustiza, como canal único de relación digital con la ciudadanía, el Sistema de Información del Rexistro Civil, el Escritorio Virtual de Interacción Dixital, el servicio de Cita Previa o LexNet, que permite la comunicación entre órganos judiciales y operadores jurídicos.
Tal y como trasladó el Gobierno central, el objetivo de este acuerdo es facilitar que las comunidades adopten «nuevas herramientas» desarrolladas en el marco de la «estrategia nacional de transformación digital del servicio público de Justicia».
Además el presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, se reunió ayer con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para pedirle que actualice la financiación estatal para continuar con el trabajo de estudio y difusión del gallego.
