Los Franco asumirán el coste del traslado de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago

La Familia Franco correrá con los gastos de traslado de las estatuas del Maestro Mateo de Abraham e Isaac, desde el Pazo de Meirás (Sada) —residencia de verano del dictador Francisco Franco— a Santiago. Así lo comunicó ayer la portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao.

El Gobierno municipal en su reunión semanal dio luz verde al acuerdo al que se llegó con la representación procesal de la familia Franco para la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo el 18 de junio de 2025, según la cual el Ayuntamiento de Santiago «recupera las esculturas del Maestro Mateo expoliadas durante la dictadura».

De esta manera, Míriam Louzao indicó que la familia Franco asumirá los gastos del traslado de las estatuas que se encuentran en el Pazo de Meirás por un importe de 4.350,77 euros y que serán reubicadas en el Museo do Pobo Galego de Santiago el día 11 de diciembre.

«Tal y como ya se anunció, la previsión es que el día 11 podamos tener ya las esculturas en Compostela, una vez que ya fue autorizado su traslado por la Dirección Xeral de Patrimonio», indicó la portavoz municipal del Concello de Santiago.

En este contexto, en un mensaje en redes sociales el pasado 20 de noviembre —día en el que se conmemoraron los 50 años de la muerte del dictador— la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, aplaudía el regreso de las estatuas como «un acto de justicia histórica, de dignidad colectiva y de recuperación de patrimonio».

Las esculturas de Abraham e Isaac, que originalmente formaban parte del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, estuvieron durante décadas en el Pazo de Meirás. Las estatuas fueron adquiridas en 1948 al conde de Ximonde por 60.000 pesetas, tras haber sido retiradas de la Catedral durante unas obras. La familia Franco defendía que las figuras habían sido compradas de manera legítima por el dictador a un particular. Tras un largo proceso judicial, estas esculturas regresarán a Santiago el 11 de diciembre. Serán trasladadas al Museo do Pobo Galego.