El sueldo de alcaldes del rural cuesta 70 veces más por vecino que en las urbes

El salario de un alcalde en Galicia oscila entre los 78.206 euros anuales que cobra el de Vigo, Abel Caballero, o los cero euros que perciben once regidores, que no tienen dedicación exclusiva al concello. Pero no es lo mismo gobernar en un municipio de casi 300.000 habitantes que en otro que no llega a los 300. Si se analiza el coste por vecino los 101 ayuntamientos con la nómina más elevada en Galicia tienen todos menos de 5.000 residentes. De media el sueldo del primer edil cuesta unos 25 euros por cabeza en estos pequeños municipios. Sin embargo, en las ciudades el coste queda rebajado a 0,35 euros per cápita, es decir, setenta veces menos.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública acaba de publicar las «Retribuciones de cargos electos y empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas. ISPA 2025», que recoge datos de 276 concellos de Galicia relativos a 2024. Faltan 37, entre ellos ciudades como la de Ourense, donde su alcalde Gonzalo Jácome, según los últimos datos publicados correspondientes a 2023, ganaba 75.215 euros anuales. Era el segundo sueldo más alto de un alcalde en Galicia, solo por detrás del regidor de Vigo.

La cabeza del ranking

Abel Caballero sigue en primera posición, según los datos del Gobierno, con 78.206 euros anuales. Sin contar a Ourense, le sigue Inés Rey, en A Coruña, con 77.531 euros. El tercer puesto es para Lugo. En 2024 estaba al frente Paula Alvarellos y ganaba 75.773 euros —tras su fallecimiento tomó el relevo Miguel Fernández—.

El cuarto salario más elevado es para María Ramallo, que ostenta el bastón de mando en Marín (65.296). A continuación están Arteixo (65.048 euros), Oleiros (63.239), A Estrada (59.767), Ames (59.520), Vilanova de Arousa (59.241) y Boiro (58.079).

En cuanto al resto de ciudades, sus alcaldes no están entre los diez mejor pagados. Miguel Fernández Lores, de Pontevedra, ha dejado de ocupar el tercer puesto, pues a mitad del 2024 se jubiló y renunció a su salario de 74.000 euros anuales. El pasado año cobró 44.920 euros (posición 73 del ranking) y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, solo obtuvo 26.189 euros situándose en la parte baja de la tabla. De hecho, primeros ediles como los de O Saviñao, Piñor o A Irixoa ganan más que la regidora de la capital.

sueldos de los alcaldes gallegos / Hugo Barreiro

Por último, el regidor de Ferrol, José Manuel Rey Varela, sin dedicación exclusiva al Concello, no cobra nómina como alcalde, puesto que ya tiene su sueldo de senador del PP.

Sin embargo, hay pequeños concellos donde también sobresale el sueldo de sus regidores, sobre todo si se pone en relación al número de vecinos que administran. En Negueira de Muñiz, un concello lucense de 240 vecinos, su alcalde, el socialista José Braña, gana 36.600 euros con una dedicación parcial (son 150 euros por vecino). En Ribeira de Piquin (Lugo) ocurre algo parecido. Menos de 500 habitantes y un sueldo de 36.200 euros a tiempo parcial (73 euros por habitante).

En Vilariño de Conso (Ourense) y Muras (Lugo), los sueldos de sus alcaldes también superan los 30.000 euros con dedicación parcial y una población de entre 500 y 600 habitantes. Y en los concellos ourensanos de Larouco, Xunqueira de Espadañedo o Beade la nómina del primer edil cuesta más de 50 euros por vecino. Los 101 municipios con mayor sueldo en relación a su padrón municipal tienen en común tener menos de 5.000 habitantes.