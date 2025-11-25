Dimite el alcalde de Agolada tras el fallo del TSXG que mantiene su inhabilitación

El alcalde de Agolada, Luis Calvo, anunció por sorpresa ayer lunes por la tarde su dimisión. El regidor, del Partido Anticorrupción y Justicia (PAyJ), publicó en su perfil de la red social Facebook un comunicado en el que daba a conocer su decisión, al tiempo que situaba como su sucesor al que fue su mano derecha en los dos mandatos que lleva al frente del Concello: el teniente de alcalde, Óscar Val.

La renuncia de Calvo llega dos semanas después de que trascendiese la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que lo absolvió de un delito de falsedad documental, pero le mantuvo la inhabilitación para el desempeño de cargo público durante nueve años. Meses antes la Audiencia Provincial lo había condenado a tres años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena por el conocido como caso Farelo. El fallo del alto tribunal autonómico sí considera probado que su decisión de paralizar las obras en la depuradora de la empresa láctea Farelo no se tomó con arreglo a la norma que rige el funcionamiento de la administración pública.

Calvo se va, pero su partido mantiene el poder en Agolada. «Volveremos a vernos en las urnas, suerte teniente Óscar Val, un grande a todos los niveles. El PAyJ está contigo», señaló Calvo en la red social.