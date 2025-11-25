La Airef coincide con la Xunta y ve «incoherente» el déficit fijado a las comunidades

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que el objetivo de déficit planteado por el Gobierno a las comunidades autónomas (del 0,1% del PIB para 2026) no es coherente con la regla de gasto fijada en base a las nuevas reglas fiscales europeas, tal y como habían denunciado la Consellería de Facenda.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero,explicó que si se aplicara estrictamente la tasa de referencia de gasto —que supone que no podrá crecer más de un 3,5% en 2026—, el resultado total sería que las comunidades autónomas tendrían que cumplir con el equilibrio o, incluso, con un ligero superávit.

Pero, según Herrero, el objetivo de déficit para las comunidades del 0,1% permite que a algunas comunidades autónomas su gasto computable pueda crecer más del 10%, mientras que para otras se les estaría pidiendo que rebajen su gasto. Por eso, considera que cuando se plantea si los objetivos se aprobarán o no en el Congreso, es algo «irrelevante» a efectos prácticos, ya que la regla está en vigor y fija que el crecimiento del gasto para 2026 no puede ser superior al 3,5%. «La regla está, haya o no objetivos», remarcó la presidenta de la AIReF.