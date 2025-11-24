La Xunta apoya en 2026 la contratación de 2.500 personas
Por primera vez, también se favorecerá la contratación de personas que cursasen en los últimos dos años acciones de formación a desempleados de la Xunta
REDACCIÓN
Santiago
El programa Galicia Suma Talento: Emprégate, de la Xunta, estará dotado en 2026 con un presupuesto de 19,7 millones de euros, con los que el Gobierno autonómico prevé promover la contratación indefinida de 2.500 desempleados. Como todos los años, los incentivos promoverán la contratación de personas de grupos vulnerables, como jóvenes, mayores de 52 años, mujeres víctimas de violencia machista o migrantes retornados. Además, como novedad, en esta nueva edición también se favorecerá la contratación de personas que en los últimos dos años hayan participado en los programas de formación de la Xunta orientados a personas desempleadas, como talleres de empleo.
