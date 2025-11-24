Tráfico inicia hoy una campaña especial de vigilancia de furgonetas

La Dirección General de Tráfico inicia hoy una campaña especial de control y vigilancia de furgonetas, «coincidiendo con una de las semanas de mayor actividad comercial del año». Así, hasta el próximo domingo, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificará las inspecciones sobre los vehículos —autorizaciones y documentos, condiciones técnicas y elementos de seguridad— y sobre las personas conductoras —permiso de conducción y alcohol—.

Tal y como recordó la Delegación del Gobierno en Galicia en una nota de prensa, en estas fechas se incrementan sustancialmente los envíos diarios de mercancías en España y, la inmensa mayoría se realizan en este tipo de vehículos.

Por ello, y con el objetivo de comprobar diferentes aspectos relacionados con la seguridad vial de las furgonetas, la campaña establecerá puntos de control en todo tipo de carreteras, especialmente en vías convencionales, así como en zonas próximas a polígonos industriales, zonas de carga y descarga, centros comerciales, entre otros.

En este contexto, la DGT advierte de que la conducción de una furgoneta no es igual que la de un turismo y ha insistido en que «el comportamiento dinámico es diferente, sobre todo si va cargada». Asimismo, precisa que entre este tipo de vehículos, «es más alta la incidencia de salidas de la vía que puede explicarse por la excesiva o mala colocación de la carga».

De hecho, subraya que en Galicia aumentaron en 2024 los siniestros de tráfico con víctimas en los que estuvieron implicadas las furgonetas como las personas fallecidas en ellos. En total, fueron siete las personas que fallecieron en estos vehículos, una cifra superior a la del año anterior.

En la última campaña de estas características como la que hoy comienza, se controlaron 17.492 furgonetas en Galicia y se interpusieron 1.606 denuncias, de las que la mayoría fue por exceso de velocidad (661). La segunda causa fue el no estar al día la ITV (251).