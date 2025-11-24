Educación activa su primera liga de debate escolar para mejorar la oratoria

La Consellería de Educación ha lanzado la primera ‘Liga escolar de debate’ en los centros públicos gallegos, en lo que es una nueva acción del paquete de iniciativas para reforzar las competencias lectoras de los estudiantes. Esta liga está concebida como un foro de discusión y diálogo a través del cual los alumnos pueden mejorar su oratoria, la exposición de argumentos y la resolución de conflictos mediante el diálogo, así como la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo, según indica la Xunta.

La iniciativa tiene un carácter fundamentalmente formativo y no competitivo. Los centros interesados disponen de plazo hasta el día 15 de diciembre para tramitar su solicitud y cada uno solo podrá participar con una única candidatura de un equipo de debate integrado por cuatro alumnos de 3º o 4º de ESO o con alumnado combinado de ambos niveles, «garantizando siempre la diversidad de género en su composición», indica la consellería que dirige Román Rodríguez.

Estará coordinado por un docente que pertenezca preferentemente a alguno de los departamentos de los que dependan las materias relacionadas con el desarrollo de las competencias lingüísticas, así como con docentes de apoyo.

La Consellería de Educación admitirá hasta un máximo de 16 centros, que se seleccionarán por riguroso orden de inscripción. Posteriormente, establecerá las fechas, horarios y lugares de celebración de los debates, que se desarrollarán en lengua gallega y, preferiblemente, en horario lectivo. Además de la pertinente formación, la Xunta prestará asesoramiento a los centros a través de una mentoría específica.

El centro ganador de la final recibirá un reconocimiento especial y un distintivo para remarcar y subrayar el esfuerzo y el trabajo realizado por el alumnado. El reconocimiento también se hará extensivo a los docentes y alumnos participantes, que recibirán una mención específica.

Por su parte, los coordinadores de la actividad y los docentes de apoyo obtendrán un certificado de innovación educativa con una equivalencia de 30 y 20 horas, respectivamente, de formación permanente del profesorado.

Esta acción se enmarca dentro de las acciones de la consellería para el refuerzo de la competencia lectora, para lo cuál este curso se puso en marcha el nuevo Plan de lectura, escritura y acceso a la información, dentro del programa MEGA de mejora educativa de Galicia. Esto incluye la implantación de un tiempo de lectura diario en el aula dentro de la jornada lectiva dedicado la este hábito para estimular la comprensión y fomentar el pensamiento crítico.