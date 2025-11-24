La explotación minera de los materiales críticos de Galicia podría llegar a los 45.000 millones de euros

La Xunta ha presentado este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de Goberno, un estudio encargado a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) que analiza el potencial minero de la comunidad, que alberga 18 de los 34 metales que la Unión Europea considera críticos, como son el cobre, el wolframio, el litio o el cobalto. Según este estudio, el valor económico total de la explotación de estos recursos a lo largo de toda su cadena de valor se sitúa entre los 25.000 y los 45.000 millones de euros.

Galicia, explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene una de las concentraciones de minerales críticos más significativas del continente, esos que la Unión Europea considera fundamentales para asegurar el desarrollo económico de los estados miembros y la transición energética, puesto que muchos de ellos son imprescindibles en la elaboración de dispositivos electrónicos y está previsto que su consumo aumente exponencialmente a lo largo de los próximos años.

En este contexto, la Xunta ha encargado un estudio a la USC; que analiza más de 42.000 muestras geoquímicas y constata el potencial geológico excepcional de la comunidad. Dicho informe, además de constatar la presencia de estos yacimientos, analiza su posible impacto económico, que la universidad cifra entre 25.000 y 45.000 millones de euros.

Pero no todos los yacimientos presentan el mismo potencial. De hecho, el 75% de esta riqueza provendría única y exclusivamente de la explotación y transformación de seis de estos minerales: el cobre y el cobalto, el wolframio, el litio, las tierras raras y el tantalio.

En esta situación, la Xunta movió ficha en el pasado, ssacandoa concurso los derechos de investigación minera caducados, imprescindibles para poder analizar un terreno y, de encontrarle ininteréseológico, proceder a su posterior explotación (previa aprobación de los correspondientes informes ambientales). Además, según explicó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en el caso de que una empresa quisiera analizar una zona en la que no hay un derecho minero caducado, también podría solicitan un permiso de investigación a la Administración.

En definitiva, tal y como resumió la conselleira, "Galicia tiene un potencial en elementos críticos extraordinariamente rico, y, por lo tanto, como Gobierno creemos que es [nuestra] responsabilidad impulsar la estrategia minera", haciendo hincapié, eso sí, en que "es necesario establecer cadenas de valor completas que vayan desde la extracción a lafabricación final de los productos", y en que la Ley de Recursos Naturales establece la obligación de que cualquier explotación de un recurso natural de la comunidad debe repercutir de forma positiva en los vecinos de la contorna.

Cuestionada sobre cómo solventar el rechazo social que a veces generan estos proyectos, la conselleira destacó que el esfuerzo debe ser doble. Por un lado, de la Administración, que ya ha tomado medidas como la aprobación de la ya citada Ley de Recursos Naturales, asegurando que la riqueza de estos proyectos redunda en la sociedad; y, por el otro, de las empresas, que deben ser capaces "no solamente de hacer las coas bien dentro del punto de vista de la sostenibilidad ambiental y social, sino también de explicar adecuadamente los proyectos y cómo van a incidir" en cuestiones como el empleo y también desde "el punto de vista social".