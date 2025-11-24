La A-8, cerrada al tráfico en Ribadeo hasta el viernes

El Ministerio de Transportes informó ayer de que cortará desde hoy hasta el viernes la Autovía del Cantábrico (A-8) a su paso por Ribadeo en sentido Oviedo para realizar los trabajos de refuerzo y renovación del asfalto. Los cortes serán de doce horas diarios, entre las 8.00 y las 20.00 horas.