El PSOE acusa a la Xunta de pretender «desarmar» la protección del patrimonio

La diputada socialista Silvia Longueira acusó ayer a la Xunta de pretender «desarmar por completo» el sistema gallego de protección de patrimonio cultural a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos, que considera un «caballo de Troya legislativo» para modificar normas «sin debate ni control parlamentario».

Según expuso, la norma que se pretende aprobar en el Parlamento incluirá, entre las modificaciones relativas a la conservación de patrimonio, como «único requisito» que la valoración sobre la intervención o desaparición de un bien cultural la hagan los ayuntamientos, «sin personal técnico, sin recursos y sin capacidad profesional para asumir esa responsabilidad».

Longueira explica que esta circunstancia podrá derivar en silencio administrativo y, por tanto, en la autorización «automática» de peticiones: «Si en tres meses, el ayuntamiento no responde a la petición de intervención o desaparición, ese hecho que se solicita podrá llevarse adelante».

Asimismo, el PSdeG recoge que la reforma impulsada por el Gobierno gallego también permitirá eliminar entornos de protección, flexibilizar actuaciones en espacios sensibles e introducir excepciones afectan al Camino de Santiago y «ponen en riesgo su integridad».