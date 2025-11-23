Protesta en Santiago de los trabajadores del sector cuidados
REDACCIÓN
Santiago
Trabajadores de residencias privadas de mayores y centros de día, del servicio de ayuda en el hogar (SAF), de protección de menores, de atención a la discapacidad y de educación infantil en la etapa 0-3 años protestaron ayer en Santiago para reclamar mejoras laborales y salariales. Llevan meses de movilizaciones sin que las empresas y la Xunta hagan caso de sus reivindicaciones.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Sanción a la Xunta por ceder datos de familias numerosas a una cadena de supermercados
- La Xunta deja la puerta abierta a cambios en la moratoria del eucalipto
- Bruselas pretende quitar la PAC a cerca de 5.000 jubilados para 2032
- La Xunta tendrá ya en marcha en 2026 las 4.000 viviendas públicas prometidas
- Alerta amarilla en todas las provincias de Galicia salvo Lugo
- Los médicos ahorrarán tiempo con la IA: ¿El paciente tiene alergias?