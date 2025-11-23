Protesta en Santiago de los trabajadores del sector cuidados

Trabajadores de residencias privadas de mayores y centros de día, del servicio de ayuda en el hogar (SAF), de protección de menores, de atención a la discapacidad y de educación infantil en la etapa 0-3 años protestaron ayer en Santiago para reclamar mejoras laborales y salariales. Llevan meses de movilizaciones sin que las empresas y la Xunta hagan caso de sus reivindicaciones.