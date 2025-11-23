Los médicos rechazan los servicios mínimos que el Sergas propone en Primaria
REDACCIÓN
O’Mega, el sindicato médico más representativo en Galicia, rechaza los servicios mínimos que la Xunta pretende decretar para la huelga que los días 26, 27 y 28 de noviembre se llevará a cabo en todos los centros de salud.
La movilización fue convocada para protestar contra la reforma de Atención Primaria diseñada por el Sergas y en demanda de mejoras laborales que los facultativos reclaman desde hace años, como una jornada laboral de 35 horas semanales, la voluntariedad de las guardias o el establecimiento de un número máximo de pacientes por médico.
El sindicato critica también «la falta de transparencia de la Xunta al presentar un plan de servicios mínimos que se limita a ofrecer datos generales, sin desglosarlos por centros y censura el establecimiento de unos servicios mínimos «similares a los habituales en especialidades que no atienden urgencias los sábados, domingos y festivos».
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Sanción a la Xunta por ceder datos de familias numerosas a una cadena de supermercados
- La Xunta deja la puerta abierta a cambios en la moratoria del eucalipto
- Bruselas pretende quitar la PAC a cerca de 5.000 jubilados para 2032
- La Xunta tendrá ya en marcha en 2026 las 4.000 viviendas públicas prometidas
- Alerta amarilla en todas las provincias de Galicia salvo Lugo
- Los médicos ahorrarán tiempo con la IA: ¿El paciente tiene alergias?