La faceta influencer de Feijóo: un vídeo en TikTok con consejos para llegar a fin de mes

«Hace tiempo que aprobamos en el Congreso de los Diputados bajar el IVA de la carne, del pescado y las conservas porque han subido más de un 40%. El Gobierno no ha hecho caso. Y ahora también hay que sumar otros productos como los huevos que han subido un 78%». Así se lanza el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con su faceta de influencer ofreciendo «tips» a través de un vídeo de TikTok para «poder vivir» y llegar a fin de mes.

El líder de los populares adelanta en 35 segundos a través de la red social algunas de los detalles de la proposición de ley para pedir, precisamente, la rebaja del IVA en la carne, pescado o huevos para ayudar a las familias que ven «como con su salario no llegan a final de mes».

En la publicación, Feijóo ha manifestado que volverán a tramitar la propuesta «para que se vote» porque, tal y como apunta, «bastante complicado está todo como para que con más y más impuestos se lo pongan aún más difícil a quienes solo quieren llegar a fin de mes».

Del 10% al 4%

«Cuando analizamos la cesta, observamos como desde que gobierna Sánchez se ha incrementado en más de un 38%. Incluso hay productos como la carne y el pescado que han subido un 45% o los huevos que han subido un 78%», ha señalado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, que asegura que Sánchez se niega a aplicar las proposiciones que salen adelante de esta materia.

La proposición, según Bravo, contempla el descenso del 10 al 4% del IVA para la carne y el pescado, mientras que para los productos básicos y frescos piden que descienda del 4 al 0%. "Esa es la manera que tenemos de ayudar a las familias a que lleguen a ese final de mes de una manera más fácil en la cesta de la compra", ha indicado.

Bravo ha criticado que estos problemas a Sánchez le preocupan "poco o nada", igual que tampoco le preocupa "no tener apoyos parlamentarios para no sacar los presupuestos por tercer año o que los trenes no lleguen a tiempo". "A Sánchez no le preocupa que España se apague o que la inversión extranjera no confíe en España. A él lo que le preocupa es atacar a los jueces y a las instituciones con el objetivo de tapar la condena al fiscal general del estado y los más de 30 personas de su entorno que están implicados en casos de corrupción", ha señalado.

Asimismo, asegura que España es el segundo país con peor dato en riesgo de pobreza infantil de Europa y apunta que desde que Sánchez está en La Moncloa los españoles han perdido poder adquisitivo, frente a Portugal que ha mejorado en ocho puntos.