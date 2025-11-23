Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detectados cuatro nuevos focos de gripe aviar en Galicia

REDACCIÓN

Santiago

La Consellería do Medio Rural ha detectado seis ejemplares de aves silvestres afectados por la gripe aviar, que constituyen cuatro focos diferenciados localizados en los municipios de Sanxenxo (Pontevedra) y los de Cee, A Pobra do Caramiñal y Ortigueira (A Coruña).

Se trata por un lado de una gaviota sombría (Larus fuscus) encontrada en el municipio de Sanxenxo y que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Cerdedo-Cotobade.

Asimismo, de tres gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) halladas en Cee y que constituyen un único foco, otra más encontrada en A Pobra do Caramiñal y de un alcatraz común (Morus bassanus) recogido en el municipio de Ortigueira.

Con estos nuevos focos, son 14 los notificados en aves silvestres confirmados en Galicia en 2025. Por el temor a que pueda afectar a las aves de corral, desde este mes no se pueden criar en libertad las gallinas.

