El Bloque abre el proceso para elegir candidato en las ciudades
REDACCIÓN
Santiago
El BNG celebró ayer su último consello nacional de 2025 para arrancar la preparación de las elecciones municipales de 2027 con la aprobación del reglamento para elaborar las candidaturas en las siete ciudades. Su designación se producirá en el primer semestre de 2026, a la que luego seguirán la del resto de concellos para «aumentar la representación municipal y fortalecer el nacionalismo».
