Entrevista | Ana Pontón Portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego (BNG)
«A secuencia na Xunta é clara: Madrid manda, Rueda obedece e Galicia perde»
Ana Pontón acaba de chegar de viaxe de Arxentina e Uruguai, unha axenda exterior coa que o BNG busca «proxectar Galicia no mundo». En clave doméstica, a líder do BNG alerta de que «a sombra de Feijóo é alongada» e provoca a «submisión total» de Rueda e da Xunta ao PP de Madrid. A de Sarria defende o seu liderado interno no BNG e amosa preocupación polos casos de corrupción estatais.
Martín G. Piñeiro
– Acaba de chegar de viaxe de Uruguai e Arxentina. A que responde esta estratexia de reforzar a axenda exterior do Bloque?
– Por un lado, o contacto coa comunidade galega no exterior danos oportunidade de presentar o proxecto de goberno do BNG e facemos máis lobby como galegos. E á vez, vemos experiencias de éxito que podemos aproveitar para o país, como a aposta que fixo Uruguai por un sector público da enerxía, similar ao que nós propoñemos. Por outra banda, para nós é importante estreitar lazos con outras forzas políticas e proxectar Galicia no mundo.
– Está en Suramérica a solución a problemas estruturais de Galicia como o demográfico ou o laboral ?
– O retorno é unha oportunidade. Pero a estratexia da Xunta, copiada dunha proposta do BNG, non ten demasiado impulso. Falamos de 2.000 beneficiarios, unha achega pequena sobre o volume de galegos e descendentes que hai na emigración. Nós propoñemos incrementar un 50% dos fondos dese programa de retorno. E tamén reforzar ese vínculo da segunda e a terceira xeración con Galicia a través da creación do Instituto Rosalía de Castro, un ente para a proxección internacional da cultura e a lingua de Galicia, a única do Estado castigada.
– O Orzamento 2026 está listo pero o BNG rexéitao. Que cambiaría?
– Cambiaría o Orzamento de arriba a abaixo, porque non vai solucionar os problemas de Galicia. Ten moita propaganda e poucas solucións. Un exemplo é a vivenda, onde falan dunha aposta sen precedentes e logo vemos que a execución orzamentaria en vivenda vai con moitísimo atraso. Os orzamentos cronifican os retrocesos sociais e o estancamento económico de Galicia.
– O BNG mantén a sanidade como un dos seus cabalos de batalla. É un problema de cartos ou hai máis?
– Temos un problema moi importante en Atención Primaria, que sufriu un recorte acumulado de 1.650 millóns. Polo tanto, a falta de recursos xera problemas graves, porque unha espera dun mes para ir ao médico de cabeceira non é normal, non é aceptable e supón un deterioro importante da saúde pública. E vemos un persoal farto de precariedade, das ocorrencias e do maltrato desta Xunta. Así que creo que na sanidade galega faltan tres cousas: recursos económicos na pública, que se están desviando á privada; investir máis en Atención Primaria, porque estamos segundos de España pola cola; e ir a un novo modelo de Primaria máis multidisciplinar onde se amplíen especialidades como psicoloxía clínica, podoloxía, terapia ocupacional... para descargar os médicos de cabeceira. Por que non se fai? Porque o PP non quere. A súa idea é desmantelar o público para beneficiar o privado.
– O PP acúsaos de ser os do non: eólica, industria, biogás... Por onde pasa entón o futuro industrial?
– O BNG defende un modelo alternativo á megaminería e á megacelulosa. Defendemos un desenvolvemento sustentable, no que a enerxía se planifique e no que se teña en conta o medio ambiente e o rural. Galicia non pode ser un lugar onde veñan as empresas arrasar con todo e deixarnos as súas consecuencias. Vémolo co litio, onde nos queren impoñer unha explotación pero ese litio non se transformará aquí senón en Zaragoza, onde vai crear 4.000 empregos. O modelo do PP é ese: aquí extráense os recursos e os procesos industriais van fóra. Rueda está subordinado aos intereses das grandes empresas pero iso é letal para o futuro de Galicia, porque nun momento de cambio como o actual esa política pode pasarlle factura a moitas xeracións futuras.
– A axenda política galega leva tempo estatalizada. Vai a peor?
– Rueda importa a crispación e a mentira, unha política moi madrileña, e está absolutamente subordinado aos intereses electorais de Génova. A sombra de Feijóo é moi alongada e Rueda non saíu dela. E o grave é que vai contra os intereses de Galicia, porque o BNG negociou no acordo de investidura que a comunidade teña unha condonación de débeda, que poden ser 4.000 millóns, e o presidente Rueda di que non nos interesa. Isto é un exemplo de ata que punto está subordinado. A secuencia é clara: Madrid manda, Rueda obedece e Galicia perde.
– Vaise abrir outra vez o melón do financiamento. É optimista?
– Levamos máis dunha década cun sistema caducado que nos fai perder posicións. Euskadi ten un sistema que lle permite ter o control dos seus recursos, en Cataluña danse pasos para que o teña... E Galicia vai quedar fora pola submisión de Rueda aos intereses do PP de Madrid. E o primeiro que hai que facer é rachar a idea falsa de que Galicia é pobre e vive da solidaridade madrileña, que os nosos impostos non dan para manternos. Iso é falso: o Estado recada aquí máis do que inviste.
– Para o BNG as autonómicas foron un varapau moral pola expectativa creada. Recuperou o pulso?
– Nunca o perdemos. Tivemos un resultado histórico e estamos máis preto que nunca dese obxectivo que é darlle aos galegos un Goberno modernizador que poña no centro este país e á súa xente. O resultado deunos máis azos e creo que imos na boa dirección, vendo a agresividade e o nerviosismo do PP.
– E percibe erosión do seu liderado interno no BNG?
– Os proxectos son colectivos. Eu noto unha gran ilusión nesta nova etapa e vexo xente que cre que temos que seguir nesta liña e fortalecer o proxecto que nos trouxo ata aquí. Porque para o BNG é estratéxico conseguir a presidencia da Xunta, clave para mellorar o país.
«Preocúpanos moito a corrupción sistémica nas forzas estatais; nós non temos condenados»
– O BNG é crítico cos escándalos que salpican o PSOE. Está en risco o seu apoio ao Goberno?
– Non estamos en Madrid para apoiar a Pedro Sánchez, senón para defender os intereses de Galicia. Chegamos a un acordo de investidura para lograr avances relevantes no tren, AP-9, saneamento, débeda... Aí é onde se ve a utilidade do BNG. Pero vemos con preocupación como hai unha corrupción sistémica que afecta ás forzas estatais, prácticas que non podemos tolerar, porque a corrupción rouba o de todos e dana as instituciónsnun momento onde vemos como avanzan forzas que cuestionan os fundamentos da democracia. Tolerancia cero coa corrupción. No BNG estamos cero persoas condenadas e esa é a mellor garantía para a cidadanía.
– Haberá eleccións xerais en 2026?
– Son incapaz de adivinar. Non creo que na folla de ruta do presidente estén as eleccións, pero outra cousa é se as circunstancias xudiciais llo permitan. En todo caso, agora hai un Goberno e debe impulsar unha axenda social e cumprir con Galicia e se o fai así, terá a disposición do BNG. Pero vemos cousas que non nos gustan, como unha deriva militarista que vai provocar recortes sociais si ou si.
«O PP non soporta que se vexa que o BNG goberna mellor ca el»
– Hai movementos na esquerda de Santiago para unir forzas para as municipais. Entraría o BNG nalgunha desas alianzas?
– O BNG ten un proxecto moi claro, centrado en Santiago, onde vemos que a alcaldía de Goretti Sanmartín está enderezando problemas importantes da cidade, que viña dunha situación de deterioro en moitos ámbitos, algúns enquistados como o da depuradora ou o do Peleteiro. Este goberno logrou avances e demostrou que o futuro para Santiago pasa polo Bloque.
– Dóelle perder alcaldías potentes como Ribeira a través de mocións de censura?
– As mocións de censura, cando teñen detrás pactos escuros e interes persoais e partidistas son unha ferramenta criticable. Ao alcalde de Ribeira fixéronlle unha moción de censura por facer moi ben o seu traballo, porque a transformación do concello nestes dous anos foi impresionante, con políticas de transparencia e de man tendida. O PP non pode soporter que se vexa que o BNG goberna mellor ca el.
«O PPdeG importa a crispación; na lameira desaparece a política»
– É difícil facer política nun contexto como o actual, no que parece que todo vale?
– Estamos nun contexto difícil, sobre todo porque a polarización e a crispación o que fai é afastar a cidadanía da política e favorecer os discursos extremos. Por iso me parece grave ver o PPdeG querendo impor tamén en Galicia esa forma de facer política, porque no fondo son conscientes de que o seu balance de xestión non se sostén, xa que o descontento social é cada vez maior. A estratexia do PPdeG é traer a crispación, porque se hai insultos e lameira, non falamos dos problemas da sanidade, a educación, a vivenda... Na lameira desaparece a política.
– O exemplo é que apenas se fala xa dos lumes.
– Nós seguimos lembrando os lumes, entre outras cousas porque hai milleiros de persoas sen auga potable pola irresponsabilidade do PPdeG, que non tomou medidas malia estar alertado de que a cinza chegaría aos ríos. E imos seguir lembrando que hai que tomar decisións.
