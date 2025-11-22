Los sindicatos anuncian otros dos días de paro en educación
Con la huelga, los días 16 y 17, reclaman una reducción del horario y más personal docente
REDACCIÓN
Vigo
La CIG-Ensino y STEG convocan dos jornadas de huelga de profesorado los días 16 y 17 de diciembre en Galicia, finalizando con una manifestación en Santiago. La protesta afectará a docentes de Infantil, Primaria, Secundaria, FP y enseñanzas especiales. Los sindicatos denuncian que la Consellería de Educación ignora sus demandas, que incluyen reducción de ratios, recuperación de horarios y más personal. Señalan que, de aprobarse los presupuestos actuales, las mejoras serían mínimas. En cuatro meses de curso, se contabilizarán 5 jornadas de paros, el conflicto más intenso desde los años 80. Instan a Educación, «a abrir negociacionesde inmediato».
