Sanidade y sindicatos siguen sin acuerdo y se emplazan al lunes para evitar la huelga

A tres días de que arranque la huelga en Atención Primaria, la Consellería de Sanidade y los sindicatos siguen sin cerrar acuerdos, aunque se mantiene la voluntad de diálogo. La Xunta está preocupada por el impacto de un paro en los centros de salud en plena epidemia de gripe y en un contexto de déficit de profesionales y ayer el conselleiro Antonio Gómez Caamaño defendió que Sanidade «está haciendo muchísimo por llegar a un acuerdo». «Esperamos que los sindicatos hagan lo mismo», pidió.

En la jornada de ayer se volvió a reunir el comité de huelga, donde están representados los sindicatos CIG, CCOO, UGT y CSIF. La negociación se centró en el sistema de cómputo de la jornada laboral de los trabajadores de los PAC. Las centrales denuncian que hay fallos y que no se le está pagando correctamente a los profesionales.

«Lo están computando mal y el trabajador sale perjudicado», explica Javier Martínez, de UGT. Esto sucede sobre todo cuando el profesional está de baja laboral o tiene un permiso. «En algunos casos le tienen que hacer una regulación negativa porque a final de año le sale que trabajó menos horas de las que debería», aclara. «Estuvimos hablando de conceptos que pueden estar mal», aclara Manuel González Moreiras, de la CIG. El lunes habrá una nueva reunión donde Sanidade se comprometió a llevar una propuesta por escrito sobre las reivindicaciones de los sindicatos.