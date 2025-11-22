La I Olimpiada matemática femenina en Galicia reúne hoy a más de 50 participantes

La Facultade de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) acoge hoy la primera Olimpiada Matemática Femenina Galega, una cita inédita en Galicia con más de 50 chicas de entre 15 y 18 años inscritas. Las que resulten ganadoras, participarán en la fase estatal.

La iniciativa nace de la Asociación Galega de Estudantes en Matemática (MaEGA), impulsora del programa de mentoría Aurias, en el que doce «madrinas» ofrecen clases online y material para preparar a las participantes.

Una de sus promotoras, Carla Dopazo Pavón, alumna del grado de Matemáticas en la actualidad, destaca la importancia de visibilizar el talento femenino: «Necesitamos que las chicas sepan que también es su sitio». Las pruebas abarcarán problemas de lógica, álgebra y geometría, y tras la entrega de premios, los nombres de las ganadoras se publicarán en la web del evento a partir de las 18.00 horas.