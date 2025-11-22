El "bosque de gigantes" gallego que ha enamorado a National Geographic y es ideal para una escapada de otoño

Galicia es, sin duda, uno de los destinos predilectos para aquellos que buscan desconectar y disfrutar de una escapada tranquila rodeados de naturaleza. Desde la asombrosa Costa da Morte a la belleza de las Rías Baixas, pasando por sus bosques llenos de encanto o sus increíbles paisajes, la comunidad ofrece rincones ideales en los que perderse.

Si eres de esos que prefieres alejarte y explorar rutas diferentes con paisajes sorprendetes para desconectar hay un espacio que no puedes dejar pasar, ya que, seguramente, al igual que le pasó a National Geographic, te va a enamorar.

Un rincón mágico

Caracterizado por sus imponentes ejemplares y una atmósfera mágica, se trata del Souto da Retorta, en Viveiro (Lugo). También conocido como Eucaliptal de Chavín o bosque de gigantes, este espacio natural único declarado Monumento Natural en el año 2000 es uno de los paisajes de interior más apreciados de la comunidad.

Este bosque alberga más de 600 eucaliptos, algunos de ellos centenarios, aunque hay uno que destaca especialmente. Se trata de O Avó de Chavín, considerado el más grande de Galicia y uno de los de mayor envergadura de Europa.

Un coloso de 67 metros

Con más de 67 metros de altura y un perímetro de 10,5 metros (harían falta unas diez personas para rodearlo), ostenta el título del más viejo del lugar, donde lleva desde alrededor del año 1880, cuando un religioso gallego trajo de Australia las semillas.

O Avó de Chavín / Andrés Campos

Este majestuoso ejemplar no pasa desapercibido, y en 2010 recibió el premio a Árbol del Año. No es de extrañar que National Geographic lo destacara recientemente como una de las siete maravillas naturales para visitar durante el otoño.

Lo que hace del otoño una época ideal para visitar este espacio es la baja afluencia de turistas y el efecto de las primeras lluvias tras el verano. Después de meses secos, el bosque parece respirar de nuevo y carga el ambiente de olores profundos que nos ayudarán a relajarnos y desconectar de la rutina.

¿Cómo llegar?

El Souto da Retorta está situado en la parroquia de Chavín (Viveiro), en el margen derecho del río Landro y a unos 6 kilómetros de la capital municipal.

Para llegar al paraje deberemos seguir la carretera a Mondoñedo (LU-540) hasta coger el desvío de la LU-161 que nos llevará hasta el aparcamiento, desde donde podremos iniciar esta ruta de apenas 1,5 kilómetros de dificultad baja.